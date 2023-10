La partita Alessandria-Atalanta Under 23 è stata posticipata. La lega Pro, attraverso un comunicato ufficiale emesso nella giornata odierna, ha infatti reso noto che Alessandria-Atalanta U23, partita valida quale turno del campionato di Serie C Now 2023-2024, originariamente in programma sabato 14 ottobre alle 14, è stata posticipata a martedì 31 ottobre con inizio alle 20,45.