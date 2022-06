Strisce larghe, design tradizionale, colletto a V scomposto con una striscia nera a tagliare il colletto blu e il logo al centro, sotto al collo, circondato dagli sponsor: è la prima maglia gara dell'Atalanta per la stagione 2022/2023. Quella nerazzurra, che utilizzerà per le partite casalinghe, tra le mura amiche del Gewiss Stadium, e rappresenta la potenza.



Sfondo bianco, sottili righe bianche in sovrimpressione e la Dea dorata che corre all'altezza del cuore: la seconda maglia gara dell'Atalanta per la stagione 2022/2023 rappresenta la velocità. I nerazzurri la indosseranno per le gare in trasferta.



Rossa la nuova prima maglia del portiere che spingerà Musso, Sportiello e Rossi a parate miracolose. Verde la seconda maglia, nera la terza.