Entro ottobre 2024 saranno realizzati una pista ciclabile, nuovi spazi verdi, rotatorie, una piazza per il Lazzaretto. La giunta ha infatti adottato proprio oggi l'ultima variante alla Curva Sud del Gewiss Stadium. Il cantiere è previsto per l'inizio di giugno dell'anno prossimo.



Per realizzare il parcheggio interrato, la Curva Sud e sistemare gli spazi esterni sarà necessario oltre un anno di lavori: lo stadio avrà così una capienza di oltre 24mila spettatori.



In arrivo intorno allo stadio anche nuovi spazi verdi e nuove alberature, una rotatoria tra via Lazzaretto e lo stesso piazzale Goisis (senza più auto): la variante del piano attuativo è stata adottata ed entro l’ottobre 2024 tutti gli spazi saranno rimodernati.