Con l'imminente acquisto di Becao e l'arrivo di Kolasinac, l'Atalanta è pronta a salutare Palomino. Il Cagliari è la squadra in pole per comprare il difensore nerazzurro in scadenza tra un anno: basterebbero anche solo 1,5 milioni. L’alternativa per il difensore è il ritorno in patria, in uno dei tanti club dell'Argentina che hanno già bussato alla porta dell'Atalanta.