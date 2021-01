Il tecnico dell'Atalanta Primavera Massimo Brambilla ha parlato in conferenza stampa dopo aver alzato al cielo la Supercoppa: “Nel primo tempo è stata una partita più equilibrata e giocata a rallentatore perchè le due squadre dovevano capire in che condizione erano, siamo partiti contratti ma nella ripresa ci siamo sciolti, abbiamo spinto e creato contro una Fiorentina che ci ha messo in difficoltà".



BUONA PRESTAZIONE- “Si sono adattati a giocare un certo tipo di calcio che non siamo abituati a mettere in campo, abbiamo difeso bene e ci siamo espressi bene sciogliendoci e trovando combinazioni con giocatori di qualità”.



ENTUSIASMO- “Intanto siamo contenti di essere tornati a giocare, a questi ragazzi mancava il riscontro del campo, questa vittoria vale doppio e creerà entusiasmo e voglia di giocare e continuare, l’importante è non fermarsi, arrivavano da un periodo particolare della vita”.



ZUCCON- "Ha fatto bene come tutti gli altri, era alla prima partita in Primavera e ha vinto allo stadio la Supercoppa, meglio di così non poteva andare”.



ESPERIENZA FONDAMENTALE- “Era una partita di difficile interpretazione, arrivavamo da un periodo particolare, era da tanto che non giocavamo, loro avevano bisogno di giocare e fare esperienza, bisogna avere pazienza ma hanno qualità”.