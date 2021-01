Quattro punti in quattro partite: l'Atalanta Primavera, detentrice dello Scudetto e campione d'Italia in carica, dopo la vittoria della Supercoppa sperava di aver trovato l'entusiasmo e le energie giuste per riprendersi anche in campionato. Invece oggi, a 3 mesi dall'ultima gara stagionale prima dello stop forzato causa Covid, la banda di mister Brambilla ha inciampato ancora contro il baby Cagliari, perdendo 2-1 in casa a Zingonia. I rossoblù si sono portati in vantaggio nella prima frazione di gioco con Contini, poi hanno raddoppiato al quarto d’ora con Delpupo e cinque minuti più tardi è arrivato l'unico gol del match di marca nerazzurra firmato Sidibe.



LE PAROLE DI MISTER BRAMBILLA- Il tecnico Massimo Brambilla ha commentato così la disfatta ai microfoni di Atalanta.it: "ll pareggio alla fine sarebbe stato strameritato, però bisogna fare anche i complimenti al Cagliari che ha tenuto botta. E il loro portiere è stato veramente il migliore in campo”.