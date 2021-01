Il trequartista dell'Atalanta Primavera che piace già alle grandi Alessandro Cortinovis, autore del gol che ha sbloccato la gara contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Atalanta.it con la Supercoppa in mano:"Ci mancava proprio giocare perché è una sofferenza allenarsi tantissimo tempo senza giocare o avere uno scopo e un fine a cui arrivare. Era tosto. Invece siamo arrivati a questa partita con la giusta mentalità e con una voglia di vincere incredibile e infatti siamo riusciti a portarla a casa".



ESULTANZA...CON I BAFFI- "Ho voluto mettere in mostra il mio nuovo baffo nell'esultare al gol perché voglio renderlo un mio segno caratteristico insieme al capello lungo. Una vittoria del genere aiuta ad unire ancora di più il gruppo e credo sia fondamentale per il prosieguo della stagione. Tour de force in campionato ora? Meglio così, più si gioca e meglio è per noi. Siamo ragazzi giovani, non vediamo l'ora di giocare e non smettere più. Dedico questa vittoria a Willy Braciano, un mio ex compagno che sta avendo dei problemi in questo momento".