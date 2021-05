Sorridono i baby nerazzurri alla 21ª giornata del campionato Primavera 1 TIM 2020-2021: battuto il Bologna per 4-1 il Bologna al Centro Bortolotti di Zingonia.



IL PRIMO TEMPO- Pronti e via, la banda di Brambilla va subito in vantaggio al 9' del primo tempo con il colpo vincente di zucca nell’angolino di Rosa. Il Bologna Primavera però non sta a guardare e al 25' pareggia i conti con un altro colpo di testa, firmato da Vergani. Passano solo 11' e i ragazzi di Brambilla si riportano in vantaggio al 36′: Gyabuaa serve Cortinovis che con un gran sinistro sotto l’incrocio firma il 2-1.



VITTORIA DA PLAY-OFF- Al 67′ al Bologna viene un concesso un rigore e l'opportunità di pareggiare di nuovo i conti, ma dal dischetto Farinelli colpisce il palo. Gol sbagliato, gol subìto: tre minuti dopo Oliveri batte Molla e firma il 3-1. All’81’ arriva anche il 4-1 con Scalvini, che beffa il portiere con un tocco preciso. Come precisa Atalanta.it, per i nerazzurri è il secondo successo consecutivo che permette di agganciare il Sassuolo a 31 punti in piena zona play-off.