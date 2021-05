L’Atalanta di mister Massimo Brambila supera 2-0 il Cagliari alla Sardegna Arena e ottiene così la sua terza vittoria di fila, volando a quota 34 punti in classifica.



VANTAGGIO- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, la gara contro i baby rossoblù è stata equilibrata con occasioni da entrambe le parti fino al 37′quando Sidibe, in campo dal quarto d’ora per l’infortunato Oliveri, impegna Ciocci e, dall’angolo successivo, Kobacki allunga di testa e trova sul secondo palo Rosa per il tap-in vincente.



RADDOPPIO- Nella ripresa dopo soli 4' i nerazzurri vanno vicinissimi al raddoppio con una bella combinazione tra Kobacki e Sidibe che però non trova la porta. A 7' dalla fine sono invece i padroni di casa ad andare vicini al pareggio con Contini, ma Dajcar è bravissimo a chiudere in uscita lo specchio. Gol sbagliato, gol subìto, passano due minuti e arriva il 2-0: veloce ripartenza nerazzurra con Cortinovis per l’inserimento centrale di Renault che con l'esterno destro firma il raddoppio che chiude la partita. Ora appuntamento a mercoledì prossimo, quando andrà in scena il recupero sul campo dell’Empoli.