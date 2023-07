Dopodomani, venerdì 28 luglio, al centro sportivo Città di Clusone, sede del ritiro estivo della prima squadra, scenderà in campo per il primo test stagionale l'Atalanta Under 23, che sfiderà la Rappresentativa Città di Clusone alle 17. Per Bergamo si tratta di una data storica, dato che è il primo impegno in assoluto dell'Atalanta B.