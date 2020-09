A due settimane esatte dal via della nuova Serie A 2020/2021, che per l'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini coinciderà con l'impegno di sabato 26 settembre alle 15 contro il Torino, la squadra nerazzurra affronterà la sua prima amichevole stagionale.



TEST D'ALLENAMENTO- Basta semplici test in famiglia, i new entry Romero e Piccini e i nazionali di ritorno dai loro impegni verranno messi alla prova contro la Pro Sesto, con cui disputeranno una partita d'allenamento sabato 12 settembre alle 15.00. Come riporta Atalanta.it, l'amichevole si svolgerà al Centro Bortolotti di Zingonia, rigorosamente a porte chiuse.