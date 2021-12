Si sta rivelando un ottimo rinforzo Giuseppe Pezzella, l'esterno sinistro preso dall'Atalanta la scorsa estate. Mentre Gosens ancora fatica a rientrare e Maehle a mettersi in luce come nella nazionale danese, l'ex Parma sta crescendo a vista d'occhio e sta dando un contributo importante sulla fascia. La gara di Berna è stata la svolta: l'ala ha dimostrato grande personalità e tecnica, soprattutto quando sale.



E ora Giuseppe Pezzella ha raggiunto un traguardo: nella gara di domenica contro l’Hellas Verona ha registrato la centesima presenza in Serie A, condita da un assist per il gol del momentaneo pareggio di Miranchuk.



L’esordio il 6/12/2015, proprio contro l’Atalanta, vestendo la maglia del Palermo. Di lì in poi, Pezzella ha collezionato 19 apparizioni in maglia rosanero, 20 per l’Udinese, 5 per il Genoa, 46 con la maglia gialloblù del Parma e, infine, 10 presenze con l’Atalanta.