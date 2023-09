Emerge un retroscena del pre gara di Atalanta-Monza, prima stagionale nel Gewiss Stadium con il cantiere ancora aperto per i lavori in corso. La società ha infatti ricevuto numerose segnalazioni di tifosi che non sono riusciti a entrare se non a partita già iniziata. Con la Curva Sud chiusa, gli unici varchi aperti per permettere l’ingresso degli spettatori della Tribuna Rinascimento erano sulla scalinata della Nord, dove però solo due tornelli si sono rivelati funzionanti.



All'approssimarsi del fischio di Marcenaro, e dopo attimi di tensione, i responsabili hanno deciso di aprire i cancelli e far entrare tutti gli spettatori in modo più rapido. Ora la società capirà cosa è successo e studierà nuove soluzioni per la doppia data casalinga del 21 e 24 settembre contro Rakow, in Europa League, e Cagliari, in Serie A.