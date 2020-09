Atalanta-Karsdorp, matrimonio già fatto? Tutt'altro. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal mondo atalantino - come riporta Sky - ci sarebbe qualche problema per portare l'esterno olandese a Bergamo.



La trattativa dunque si sarebbe complicata nelle ultime ore, quando sembrava tutto definito. Per cautelarsi da possibili sorprese, la dirigenza nerazzurra avrebbe fatto più di un passo in avanti per Faraoni dell'Hellas Verona.