Scelte obbligate sulla fascia per il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che sia mercoledì (Coppa Italia, ore 17.45), sia domenica (Serie A, ore 15), dovrà affrontare la Lazio al Gewiss Stadium.Per la partita di Coppa Italia dovrà valutare le condizioni del suo esterno destro Hans Hateboer, uscito malconcio dalla trasferta milanese al 67'. Uscendo dal campo si è tolto subito la scarpa dal piede sinistro e nelle prossime ore lo staff medico valuterà l’entità dell'infortunio.



MAEHLE BIS- In caso di forfait sarà la volta del neo arrivo dal Genk Joaquim Maehle, che questa settimana sarà chiamato a fare gli straordinari. Grazie alla sua duttilità infatti, domenica dovrà sostituire sull'out di sinistra Robin Gosens, che salterà il turno per squalifica.



INCOGNITA ESTERNI- Ma se l'olandese non dovesse recuperare in tempo nemmeno per la prima di ritorno di campionato, Maehle dovrebbe restare a destra-improbabile l'impiego di Depaoli se anche dovesse rimanere a Zingonia- e a sinistra tornerebbe in campo da titolare il bergamasco della Primavera Matteo Ruggeri.



MERCATO APERTO- Gli uomini sulle fasce sono però contati e, se la Dea dovesse passare alle semifinali di Coppa, la dirigenza nerazzurra potrebbe pensare a un colpo di mercato in extremis per rinfoltire la rosa.