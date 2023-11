Con la retroguardia ridotta all'osso, l'Atalanta è già al lavoro per rinforzarsi a gennaio. Al momento, solo Djimsiti è a disposizione per la difesa a tre di mister Gasperini. La dirigenza nerazzurra è quindi vicina all'affondo per Radu Dragusin, il giovane talento del Genoa.



Classe 2002, l'abile rumeno è duttile ma ama giocare sul centrodestra. Per assicurarsi le sue prestazioni il Genoa chiede circa 10 milioni di euro. Un affare low-cost per l'Atalanta quindi, rispetto ai vari Lucumì e Hien che valgono quasi il doppio.