16.700 i tagliandi attualmente venduti (tra abbonamenti e singoli ingressi) per la sfida di domenica 2 ottobre (ore 18,00) tra Atalanta e Fiorentina. Alle ore 18 di oggi - come comunicato dalla società nerazzurro - sono stati venduti circa 3000 biglietti, da aggiungere alla quota abbonati. Il club comunica che "sono in esaurimento i settori Curva Sud Morosini, Distinti Sud, Curva Nord Pisani e Tribuna Rinascimento scoperta".