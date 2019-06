Gregoire Defrel può essere un nuovo rinforzo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. L'attaccante sta dialogando in questi giorni con la Dea che cerca nuovi attaccanti per aumentare il livello della rosa: Defrel non rimarrà alla Samp perché era legato a Giampaolo che andrà via, mentre saluterà anche la Roma che ora dovrà fissare il suo prezzo. Lo fa sapere Sky Sport.