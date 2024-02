Atalanta, quando De Ketelaere aveva segnato l'ultima doppietta: quella volta chiuse a 14 reti in campionato

La prima doppietta in assoluto con la maglia dell’Atalanta e la prima di sempre in Serie A. Mai Charles de Ketelaere aveva reso su questi livelli dal giorno del suo approdo nel calcio italiano e a maggior ragione dopo una stagione così deludente come quella passata al Milan, chiusa con pochissimi squilli e nemmeno una rete. Per ritrovare una doppia marcatura in campionato dell’attaccante belga classe 2001 bisogna tornare addirittura al 15 dicembre 2021, quando col Bruges realizzò due reti contro il Leuven in un’annata conclusa con 14 centri complessivi.



CHE NUMERI - Grazie alla doppietta con la Lazio, ha portato a 5 il suo bottino in Serie A, a 9 se si considerano anche Coppa Italia ed Europa League. Un De Ketelaere mai così in forma e mai così determinante, che alimenta da una parte i rimpianti del Milan e dall’altro aumenta sensibilmente le possibilità di guadagnarsi il riscatto a fine stagione dall’Atalanta per 22 milioni di euro.