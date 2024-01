Atalanta, quando torna El Bilal Tourè e quante partite salta

Buone notizie per l'Atalanta, che nelle prossime settimane potrà contare finalmente su El Bilal Touré. L'attaccante ivoriano naturalizzato maliano, classe 2001, di fatto non è mai stato a disposizione di Gasperini, che l'ha perso ad agosto per la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale della coscia destra (una ricaduta del vecchio infortunio patito in Spagna, è stato operato a Barcellona il 24 agosto). Lo stop è stato superiore a quello inizialmente previsto (4 mesi), l'ex Almeria, pagato in estate 28 milioni di euro più 3 di bonus, dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro l'Udinese, in calendario il 27 gennaio.



NIENTE FROSINONE - I bergamaschi, infatti, giocheranno lunedì prossimo, il 15 gennaio con il Frosinone, per poi saltare la sfida con l'Inter (rinviata a mercoledì 28 febbraio alle ore 20.45 per l'impegno dei nerazzurri in Supercoppa italiana in Arabia Saudita) e torneranno in campo in campionato proprio con l'Udinese. L'Atalanta non ha infatti intenzione di forzare i tempi per il recupero.



LA POLEMICA - Nei giorni scorsi El Bilal Touré è stato al centro di una querelle tra il Mali e l'Atalanta: il commissario tecnico delle Aquile, Eric Chelle, ha accusato Gasperini di aver fatto lavorare l'attaccante ai margini del gruppo per fargli saltare la Coppa d'Africa: "El Bilal è pronto! L'Atalanta ha fatto di tutto per impedirgli di iniziare gli allenamenti collettivi ed è un mese che non abbiamo loro notizie. Mi riservo con la mia federazione di intervenire a livello legale".