Getty Images

Atalanta, quando torna Kossounou: cosa fare al fantacalcio

13 minuti fa



Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Atalanta è pronto a tornare Odilon Kossounou: il difensore è andato ko intorno alla metà di gennaio a causa di un infortunio al muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori. Per lui si profila dunque un ungo stop, l'ex Bayer Leverkusen potrebbe essere recuperabile da fine aprile ma la sua stagione è certamente compromessa.