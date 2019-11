Non è difficile prevedere che il suo sarà uno dei nomi più chiacchierati del mercato di gennaio: ​Dejan Kulusevski è attualmente in prestito al Parma e di proprietà dell'Atalanta ma sui di lui hanno messo gli occhi i più grandi club italiani e stranieri. Secondo quanto appreso, oltre a Inter, Juve e Arsenal si sarebbe acceso l'interesse anche del Manchester United per lo svedese casse 2000.