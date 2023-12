Panos Katseris, terzino destro classe 2001 del Catanzaro in Serie B: è il giovane difensore greco ad essere finito nel mirino dell'Atalanta, che per gennaio sta pensando all'acquisto non solo di un sesto difensore, ma anche di un settimo per il futuro.



Finito già nelle mire del Napoli, il club nerazzurro a gennaio proverà a superare la concorrenza sua e del Monza, offrendo più dei 2 milioni messi sul piatto dai brianzoli. Il Catanzaro ne chiede almeno 3, ma l'Atalanta ha messo da parte un tesoretto da 25 milioni dopo il no estivo di Buongiorno.