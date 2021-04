Undici punti: l'Atalanta nelle prossime cinque finali compresse da qui a 24 giorni deve collezionare almeno altri 11 punti per essere certa di accedere per il terzo anno consecutivo in Champions League. Se i 68 punti attuali in classifica infatti diventeranno 79, la Dea sarà sicura dell’Europa più bella e di un posto tra le prime quattro del campionato. Almeno tre vittorie e due pareggi quindi contro Sassuolo, Parma, Benevento, Genoa e Milan.



GLI SCENARI CON MILAN E JUVE- Quasi come nella passata stagione, quando Atalanta e Lazio arrivarono appaiate a 78 punti, ma quest’anno la lotta sarà molto più agguerrita. Come analizza infatti Tuttosport, dietro l’Inter restano solo tre posti per la Coppa dalle grandi orecchie e a 79 punti l’Atalanta sarebbe senza dubbio davanti a una tra Milan e Juve, che si devono affrontare in uno scontro diretto che il 9 maggio sera favorirà la Dea. Contando poi anche l’altro scontro diretto dei rossoneri, contro l’Atalanta il 23 maggio, la banda di Pioli può raccogliere al massimo 13 punti vincendo con la Juve che a sua volta, quindi, al massimo ne potrà fare 12. In questo caso Atalanta a 79 col Milan e Juve a 78. Se Juventus-Milan finisse pari, i rossoneri farebbero al massimo 11 punti arrivando a 77, mentre in caso di vittoria dei bianconeri, il Milan arriverebbe al massimo a 76. Con la Dea sempre lassù: quota 79 è il suo obiettivo.