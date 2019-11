Quanto può incidere la presenza o meno di un calciatore sull’andamento stagionale di una squadra? Classica domanda da un milione di dollari a cui, la maggioranza delle persone, potrebbe rispondere con una formula convenzionale, del tipo: “A meno che il giocatore non sia un campione assoluto (Messi, Ronaldo, Mbappe, Salah) probabilmente poco”. A Bergamo però sarebbero pronti ad affermare il contrario. Già, perché il rendimento dell’Atalanta con o senza Duvan Zapata cambia enormemente. Da quando il bomber colombiano si è infortunato agli adduttori con la sua nazionale lo scorso ottobre, la squadra di Gasperini ha lasciato per strada una quantità notevole di punti che stanno minando l’andamento pazzesco di questo inizio di campionato.



DUVAN L'INSOSTITUIBILE - I numeri raccontano che se c’è un giocatore insostituibile in questa Atalanta, quello è proprio Duvan Zapata: con lui, infatti, la Dea volava ad una media di 2,28 punti a partita (16 in 7 gare); senza l’ex Sampdoria gli orobici sono crollati ad una media da 1,2 punti a partita (6 in 5 match). Non si vuole sostenere affatto, in questa sede, che con Zapata l’Atalanta avrebbe sicuramente fatto meglio o che l’assenza dell’attaccante sia direttamente proporzionale al calo di rendimento subito da Gomez e compagni. Anche perché i numeri realizzativi, in questo caso, smentirebbero questa tesi: con il colombiano i neroazzurri hanno messo a segno 18 gol in 7 partite con una media di 2,5 gol a partita (il solo Duvan ne ha segnati 6); senza di lui la media è di poco inferiore: 12 gol in 5 partite (media di 2,4 gol a partita, anche se i 7 gol contro l’Udinese alzano notevolmente la media).



I TEMPI DEL RECUPERO - Quel che è certo è che i tifosi della Dea incrociano le dita per un pronto rientro del loro bomber. Luis Muriel si è fatto trovare pronto nel momento del bisogno ma “Duvan è Duvan” e, ad oggi, è insostituibile. Ma quando tornerà ad essere disponibile il bomber di Cali? Le prime voci nell’immediato post-infortunio parlavano di uno stop di 3-4 settimane e un Duvan pronto per la gara di ritorno a San Siro contro il Manchester City. Poi le cose sono andate per le lunghe e il bisonte colombiano potrebbe essere a rischio anche per il rientro dalla pausa nazionali contro la Juve il 23 novembre prossimo. Il classe ‘91 ha lasciato un’Atalanta al terzo posto a -2 dall’Inter (seconda) e a -3 dalla Juve (prima). Dovesse essere pronto per il big match di Bergamo contro i bianconeri, la riprenderà quinta ma a -9 dall’Inter e a -10 dalla Vecchia Signora. Zapata è tornato ad allenarsi in gruppo da martedì: è carico, ha voglia di campo e i tifosi atalantini (di concerto con Gasperini) lo invocano. Atalanta, quanto ti manca Duvan?