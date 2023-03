Come da previsioni, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini (parla domani in conferenza stampa alle 13.30) non riesce a recuperare quattro suoi giocatori per la gara di venerdì sera al Gewiss Stadium contro l'Empoli.



Mancheranno Hateboer, KO fino a fine stagione,Koopmeiners (lesione del bicipite femorale, oggi ha svolto lavoro individuale come Vorlicky) e Djimsiti (lesione al muscolo della coscia sinistra, sta svolgendo terapie), che cercheranno di rientrare dopo la sosta, il 1° aprile con la Cremonese. A sostituirli Zappacosta, Demiral ed Ederson.