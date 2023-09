L'Europa League 2023/24 riparte anche per l'Atalanta che questa sera a partire dalle 21 in casa al Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà i polacchi del Rakow Czestochova nell'esordio del gruppo D dove sono stati inseriti insieme a Sporting Lisbona e Sturm Graz.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Gasperini dovrà fare a meno di Gianluca Scamacca infortunatosi nell'ultima sfida contro la Fiorentina persa 3-2 ed è pronto a rilanciare Luis Muriel al centro dell'attacco. Spazio dal 1' anche per Charles De Ketelaere, Holm e Bakker gli altri acquisti estivi.



ATALANTA (3-4-1-2) - Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Bakker; De Ketelaere; Lookman, Muriel. All. Gasperini

RAKOW (3-4-3) - V. Kovacevic, Racovitan, A. Kovacevic, Rundic, Tudor, Papanikolau, Koghergin, Nowak, Piasecki, Cebula. All. Szwarga



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Atalanta-Rakow con calcio d'inizio giovedì 21 settembre a partire dalle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo sarà visibile in tv in chiaro su TV8, ma sui canali satellitari di Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252) e su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc saàr invece visibile tramite SkyGo, Now e Dazn.