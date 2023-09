rischia qualcosa su Rundic, poi non arrivano pericoli e nel finale salva la porta su Lederman, vale un golsventa all’ultimo i pochi palloni che disturbano l’area piccola di Mussosi vede poco, da quella parte non arrivano pericoli ma quando ci sono li evitasi lancia in avanti per supportare l’attacco, ma di testa è sfortunato: ci prova da fuori, invano, bene negli anticipi e nell'assist a CDK.: servirà in futuro).recupera tutti i palloni e prende l’iniziativa lanciando l’attacco: in 4' entra e segna realizzando un sogno personale).si nasconde in mediana per lanciarsi in attacco sorprendendo la difesal’intesa con Lookman è al 100%, bei cross, sta crescendo e nella ripresa serve l'assist a Ederson.: spazia per tutta l’area, guadagna tutti gli angoli, gli manca solo il gol che arriva nella ripresa svettando su Rundic di testa. Rompe il ghiaccio per la prima vittoria europea dei nerazzurri.è il miglior Muriel della stagione, ma la qualità davanti alla porta non si vede.: qualche colpo di classe, niente più).spreca una palla gol sul finire del primo tempo che in Europa si paga caro.: aiuta la manovra offensiva).: la prepara bene, la sua squadra attacca ma in fase di rifinitura manca qualcosa fino alla ripresa: la Nord regala la fame per concretizzare.alla prima vera occasione nerazzurra salva su Lookman. Un altro paio di parate, poi CDK lo fredda sul primo palo. Può far poco sul secondo.come tutta la difesa, controlla bene nel primo tempo ma crolla dopo l'intervallo: anche lui risente del ritorno nerazzurroha la palla per portare i suoi in vantaggio, spreca malamente. CDK lo sorprende nell’azione del golEderson lo sovrasta in altezza, sul raddoppio atalantino: vedi sopra, era anche lui sul centrocampista dell'Atalanta ma si fa beffare: fa filtro nel primo tempo, nel secondo concede spazi: ha l'occasione della vita per riaprirla, Musso lo ipnotizza: contrasta Zappacosta che però gli sfugge spessouno dei meno peggio, fino al cambiopoco incisivo in area di rigorefastidiosa spina nel fianco per gli avversari, sparisce dopo poco nella ripresa: riesce a dare un po' di verve alla manovraimbriglia l’Atalanta nel primo tempo, poche idee oltre a chiudersi. Quando la Dea segna, la squadra inizia a spegnersi