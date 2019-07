Atalanta – Rappresentativa Città di Clusone: 5-1 (4-1)



Quattro gol di colore per l'Atalanta (Barrow, Traore e Colley) che nella prima amichevole della sua storica stagione da Champions batte la squadra locale, meta del ritiro estivo dei nerazzurri, Rappresentativa Città di Clusone, per 5-1. Da segnalare la doppietta di Barrow, il più in forma del reparto avanzato, e l'esordio di Muriel, osannato dai 3000 in platea. Le squadre si sono misurate in due tempi, rispettivamente da 35' e 30'.



​Marcatori: 10' p.t. e 31' p.t. Barrow, 13' p.t. Borlini su rigore, 15' p.t. Gomez, 33' p.t. Colley, 10' s.t. Traore.



Arbitro: Mattia Foresti



ATALANTA (3-4-2-1): Rossi (1' st Sportiello); Ibañez (14' st Toloi), Palomino (1' st Djimsiti), Masiello (14' st Valzania, 24' st de Roon); Gosens (14' st Hateboer), Da Riva (14' st Pasalic), Pessina (14' st Freuler), Reca (14' st Castagne); Colley (1' st Cambiaghi, 14' st Ilicic), Gomez (14' st Muriel); Barrow (1' st Traore). A disp: Gollini, Ndiaye, de Roon, Okoli. All.: Gasperini.



CITTÀ DI CLUSONE (4-4-2): Bogazzi (19' pt Lugli, 14' st Tanghetti); Fratus (14' st Vavassori, 22' st Riva), Riva (1' st Corvino), Vavassori (1' st Noris), Piantoni (1' st Caccia); Zanga (1' st Franchini), Borelli (1' st Alberta), Beloli (1' st Ongaro), Epis (19' pt Masinari, 14' st Balduzzi); Carobbio (19' pt Hamzaoui), Borlini (1' st Tiraboschi). A disp.: Carminati, Carrara. All.: Radici.