9’ pt Palomino, 13’ pt, 17’ pt e 43’ pt Boga, 20’ pt Muriel, 41’ pt Zapata, 5’ st, 9’ st e 24’ st Miranchuk, 22’ st Malinovskyi, 37’ st Lammers, 40’ st Hateboer, 42’ st Cissé, 43’ st Koopmeiners, 45’ st Malinovskyi.Sportiello (dal 1’ st Rossi); Okoli (dal 1’ st Hateboer), Palomino (dal 1’ st Demiral), Ruggeri (dal 1’ st Djimsiti); Cissè (dal 21’ st Ruggeri), Ederson (dal 1’ st Koopmeiners), Scalvini (dal 1’ st Freuler); Zortea (dal 1’ st Maehle); Boga (dal 1’ st Malinovskyi), Zapata (dal 1’ st Ilicic (dal 28’ st Lammers)), Muriel (dal 1’ st Miranchuk (dal 40’ st Cissè). All. Gasperini.Bertolino (dal 29’ pt Bogazzi (dal 14’ st Carminati)); Franchini (dal 29’ pt Nafidi) (dal 14’ st Ghilardi); Caccia (dal 29’ pt Zenoni (dal 14’ st Cavagnis)), Cassinelli (dal 29’ pt Gallizioli (dal 14’ st Plodari)), Confalonieri (dal 29’ st Carrara (dal 14’ st Ruggeri)), Bosoni (dal 29’ pt Masserini), Crotti (dal 29’ pt Bastioni (dal 14’ st Zenucchi)), Pellicioli (dal 29’ pt Brembilla (dal 14’ st Ruffato)), Tiraboschi (dal 29’ pt Riva (dal 14’ st Marchesi)), Capelli (dal 29’ pt Piantoni (dal 14’ st Biava)); Lapadula (dal 29’ pt Bigoni (dal 14’ st Borlini)). All. Radici.Alessandro Gresia di Piacenza.: pomeriggio soleggiato, 1.750 spettatori, di cui 1500 paganti.La prima amichevole precampionato dell’Atalanta per la stagione 2022/2023 termina, dopo due tempi da 45’ contro la Rappresentativa Valseriana, con un nettoPronti e via, al primo tocco si fa subito notare Zortea che scavalca Franchini con un tunnel e serve Muriel, ma il colombiano perde l’attimo sotto porta (3’). Ederson si distingue con diverse ripartenze e al 6’ arriva il primo tiro in porta di Zapata, impreciso. Boga non riesce a controllare palla, mentre Okoli serve Zortea con un tiro lungo e preciso, ma l’ex Salernitana trova i guantoni di Bertolino. Al 9’ si sblocca il risultato grazie a Palomino che sfrutta un rimpallo e spedisce lesto in rete. 13’ è il piattone di Boga a firmare il 2-0 sul secondo palo. Passano 4’ e Ederson si libera di mezza difesa bianca, crossando dalla sponda opposta per Boga, che deve solo spingere in rete per il bis. Al 20’ ci pensa Muriel a calare il poker grazie all’assist pennellato di Cissé dopo una bella accelerazione dalla destra. La Valseriana non riesce a occupare l’area di Sportiello e al 29’ cambia totalmente pelle senza segnare. I ritmi sembrano calare anche dalla parte dei nerazzurri, ma al 41’ arriva la manita di Zapata su assist di Muriel. Chiude il primo tempo Boga, con un tiro-cross sul secondo palo che si insacca nel sette scatenando gli applausi della folla.Nella ripresa il tecnico di Grugliasco gioca senza centravanti, con Malinovskyi, Miranchuk e Ilicic davanti. L’unico confermato è sulla fascia: Cissè, che in questa nuova veste di esterno destro piace davvero tanto a mister Gasp. Cinque minuti e Ilicic scatena la folla (“Resta a Bergamo!”) servendo l’assist perfetto a Miranchuk per il settebello. Il russo si ripete 4’ dopo, scavalcando il portiere per l’ottavo gol. Al 14’ della ripresa la Rappresentativa rimescola le carte con altri 10 innesti ma la situazione non cambia e a tenere banco sono le accelerate di Cissé e l’eurogol di Malinovskyi al 22’. Belle le sovrapposizioni di Koopmeiners e Djimsiti, che dai e ridai innescano la tripletta di Miranchuk, di girata. Col gol di testa di Lammers (37’ st) e le reti di Hateboer (40’ st), Cissé (42’ st, ultima parte di gara da centravanti), Koopmeiners (43’ st, piattone rasoterra) e Malinovskyi (45’ st) si è conclusa la prima uscita stagionale nerazzurra.Non ha preso parte al test de Roon, non al top.