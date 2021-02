L'attende ilnell'andata degli ottavi di finale di. A dirigere la gara il tedesco Tobias, assistito da Christianed Eduard. Il quarto uomo è lo svizzero Sandro. Al Var, invece, il tedesco Bastian, assistito dal francese Benoit. Di seguito gli episodi da moviola.Scontro Muriel-Vazquez in area di rigore, protestano i giocatori nerazzurri. Ma è il colombiano a commettere fallo sul terzino del Real Madrid nel contendersi il pallone, toccato prima dallo spagnolo.Casemiro atterra Zapata, col più classico dei falli tattici. Ammonito, non ci sarà al ritorno in quanto diffidato.Espulso Freuler! Mendy sta per entrare in area, da posizione defilata, lo svizzero lo atterra al limite e il direttore di gara, con convinzione, estrae il rosso. Eccessivo. E, tra le proteste, Toloi dice all'arbitro: "Non si può rovinare la partita così!".Doppio passo di Vinicius al limite dell'area, Toloi lo stende. Le Merengues chiedono un giallo.