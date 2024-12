A dirigere la sfida sarà l'esperto, coadiuvato dagli assistenti Listkiewicz e Kupsik; il VAR sarà invece il connazionale Kwiatowski, assistito dall'AVAR Bruno Lopes.Qui di seguito l'analisi degli episodi da moviola più interessanti nel corso della partita:tocca dentro all'area per il nigeriano, che viene rimpallato dal difensore del Real Madrid col corpo e non col braccio. Fa bene Marciniak a non concedere il rigore,