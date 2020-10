Messo in ombra dal nemico-amico Remo Freuler, che in Germania- Svizzera ha servito un assist e segnato un gol, nel corso della gara l'ala goleador dell'Atalanta Robin Gosens ha rimediato anche una botta che al momento aveva preoccupato i nerazzurri.



GOSENS/MOJICA- La bella notizia è che non si tratterebbe di nulla di grave, tanto che a Napoli l’esterno tedesco sarà a disposizione di mister Gian Piero Gasperini. Sarà decisivo però il controllo previsto nella giornata di oggi da parte dello staff medico dell’Atalanta. In caso di forfait, l'out sinistro sarebbe occupato dal suo vice Johan Mojica, che sulle pagine della rosea l'ex Atalanta Mario Yepes oggi ha definito '’un giocatore velocissimo e versatile, che unisce alla potenza fisica delle ottime doti tecniche".



TUTTI GLI ALTRI- In queste ore torneranno a Zingonia anche gli altri nazionali: i Cafeteros Luis Muriel e Duvan Zapata, reduci da ottime prove, e Alejandro Gomez, riposatosi sulla panchina dell'Argentina. Matteo Pessina e Cristiano Piccini sono rientrati a disposizione del tecnico a tutti gli effetti, così come Rafael Toloi, che ha terminato l’isolamento. Ma per sabato si attendono con ansia le convocazioni di Aleksey Miranchuk e Josip Ilicic sulla panchina di Napoli.