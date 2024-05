Atalanta, recupero in vista della finale di Europa League

20 minuti fa



L'Atalanta scalpita. Dopo la vittoria sul Lecce che è valsa la qualificazione in Champions, la quarta in otto stagioni a Bergamo con mister Gasperini, la squadra nerazzurra vuole provare a battere i Campioni di Germania e alzare la Coppa dell'Europa League. Per farlo avrà bisogno delle migliori forze in termini di dinamicità, come ha ribadito Gasperini a fine gara, ma anche di atteggiamento e qualità.



Per questo la difesa, che sarà già orfana di de Roon, proverà a recuperare l'esperto Kolasinac: il difensore bosniaco farà di tutto per esserci a Dublino. Se lo recupererà, mister Gasperini lo farà partire dal 1'. Grazie alla sua forza fisica e alla sua esperienza infatti, può fermare gli aggressivi tedeschi che non hanno mai perso nelle ultime 51 partite. Gli altri difensori candidati a partire titolari con lui sono Djimsiti, leader della retroguardia anche se reduce dall'errore costato la Coppa Italia, e Scalvini, che con il Lecce ha giocato buona parte della gara da centrocampista. In attacco non c'è concorrenza: davanti a Koopmeiners, che oggi ha riposato per squalifica, ci saranno i goleador Scamacca-De Ketelaere, gli acquisti del mercato estivo che sono valsi il ritorno in Champions League.