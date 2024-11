Atalanta, Retegui: "Il gol in Champions non è un’ossessione. Il momento? Devo ringraziare i compagni"

Getty Images

L'si prepara a scendere in campo ine in vista della partita contro lo, l'attaccante nerazzurroha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni:"Nessun giocatore vuole uscire dal campo o iniziare dalla panchina, ma questo è un lavoro di squadra e l’ho capito sempre.. Se non lo faccio io lo fa qualcun altro, stiamo facendo bene in Champions, il gol arriverà, ho fiducia perché me la dà il mister e tutto lo staff.

L’arrivo a Bergamo per me è stato un sogno, voglio ringraziare a tutti quelli che mi hanno aiutato, soprattutto i ragazzi della squadra, a chi ha più esperienza.. I gol di testa? Sono attaccante, per me deve essere una cosa normale. Per la maniera di giocare della squadra si creano tante situazioni di gioco e arrivano tanti cross, ci alleniamo durante la settimana. Questo mi dà tantissima fiducia, ma è un lavoro di tutti, non solo mio, abbiamo giocatori con grande qualità, devo ringraziare tutti i miei compagni".