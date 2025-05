AFP via Getty Images

Atalanta, Retegui nella storia: miglior marcatore in una singola stagione, superato Inzaghi

27 minuti fa



Mateo Retegui, contro la sua ex squadra, il Genoa, ha scritto una pagina indelebile della storia dell’Atalanta. Con il goal del 3-2 finale, l’attaccante azzurro ha raggiunto quota 25 reti in campionato, diventando il miglior marcatore nerazzurro di sempre in una singola stagione di Serie A, superando Filippo Inzaghi, che si era fermato a 24 centri con la maglia degli orobici.



La rete, tuttavia, è stata accompagnata da alcune polemiche. L’azione nasce da una situazione particolare: De Winter, difensore del Genoa, era rimasto a terra dopo un contrasto, ma De Ketelaere ha deciso di continuare l’azione senza fermarsi, servendo a Retegui il pallone del goal.