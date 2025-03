AFP via Getty Images

Atalanta, Retegui titolare. Gritti: "Si è allenato con la squadra senza problemi"

Matteo Palmisano

8 minuti fa



In occasione di Fiorentina-Atalanta per i nerazzurri in panchina ci sarà Tullio Gritti, il vice di Gian Piero Gasperini, squalificato dopo l'espulsione nella partita con l'Inter. A pochi minuti dalla sfida del Franchi ha parlato a Dazn delle condizioni di Mateo Retegui, schierato dall'inizio: "Se è titolare, le condizioni dovrebbero essere buone. Si è allenato con la squadra senza problemi e il mister ha deciso di schierarlo. Per noi è importante".



APPROCCIO - "Molti giocatori vanno in Nazionale, qualcuno torna prima di altri. Non ci piace questa situazione, ma tutti sanno cosa devono fare. E' una partita importante, la speranza è che siano tutti concentrati per questa battaglia sportiva".