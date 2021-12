Brutte notizie per l'Atalanta. Robin Gosens non tornerà in campo prima di gennaio (è presto per stabilire se a inizio mese o a metà) a causa del riacutizzarsi del problema al bicipite femorale che lo tiene fuori dalla sfida di Champions League contro lo Young Boys del 29 settembre scorso. Queste le sue parole: “Volevo rientrare in campo per aiutare la squadra, purtroppo però ho avuto un problema in allenamento che mi costringerà a fermarmi di nuovo. Ho lavorato duro ma purtroppo capita. Mi spiace per l’Atalanta e per i tifosi, darò tutto per tornare al più presto”,