Atalanta, ricorso contro la squalifica di Gasperini: 'Rigore non sanzionato col Milan'

Le due giornate di squalifica imposte dal Giudice Sportivo al tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che dovrebbe così saltare l'andata e il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina, non vanno giù al club nerazzurro, che ora impugna il ricorso. Con una nota ufficiale infatti "Atalanta BC, letta la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Sig. Gian Piero Gasperini, preannuncia reclamo ai fini di acquisire i documenti ufficiali su cui si fonda e all’esito esperire ogni e più opportuna iniziativa, anche in considerazione degli episodi che – sul campo – hanno preceduto l’espulsione del nostro allenatore, vale a dire il mancato intervento del VAR per il fallo da rigore (non sanzionato) subìto dal calciatore Marten De Roon, che a seguito dell’impatto con un giocatore del Milan è rimasto – al pari del giocatore rossonero – riverso al suolo, generando uno stato di apprensione fra tutti i componenti la panchina, apprensione giustificata dalla successiva diagnosi che ha evidenziato un trauma cranico per lo stesso De Roon".