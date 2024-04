Atalanta riecco De Ketelaere: si gioca il futuro

51 minuti fa



Charles De Ketelaere ha smaltito il suo infortunio e torna a disposizione di Gian Piero Gasperini per la sfida che vedrà l'Atalanta domani affrontare il Cagliari in trasferta in Sardegna.



Il fantasista belga si giocherà in questi ultimi due mesi il proprio futuro con il riscatto da 22 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita che oggi non è più così certo di essere esercitato.



Percassi ha preso tempo, un ritorno al Milan è ancora possibile, ma sarà poi il club rossonero a rimetterlo sul mercato alla ricerca di una nuova destinazione.