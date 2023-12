Quattro gol nelle ultime tre partite. Sì, non ci sono dubbi: Luis Muriel è tornato davvero. Le prestazioni delle ultime settimane e la fiducia ritrovata di Gian Piero Gasperini stanno esaltando l'attaccante dell'Atalanta, decisivo nelle vittorie in campionato contro Milan e Salernitana ed Europa League contro il Rakow. Un finale di 2023 in preparazione di un 2024 in cui Muriel vuole sentirsi ancora protagonista. Dopo tanti mesi difficili e molta panchina, il classe '91 ha ancora voglia di far vedere a tutti quello di cui è capace, giocate che per molti sarebbero impossibili come il colpo di tacco segnato ai rossoneri.



TRA GENNAIO E L'ESTATE - Gol che hanno tolto ogni possibile dubbio all'Atalanta sulla permanenza di Muriel a gennaio. Come spesso gli è accaduto, l'ex Siviglia è stato accostato a diverse big anche in vista del prossimo mercato, con l'Inter come nome più caldo. Visti i tanti infortuni degli attaccanti in questa prima parte di stagione, i dirigenti bergamaschi vogliono tenersi stretto Muriel. E, nei prossimi mesi, valuteranno anche l'ipotesi di un suo eventuale rinnovo. Il contratto di Muriel è in scadenza il prossimo 30 giugno e fino a questo momento non ci sono stati dialoghi tra le parti per prolungarlo. Un discorso lasciato in standby, che presto potrebbe ripartire. A suon di gol e giocate alla Muriel, finalmente tornato ai livelli di un paio di anni fa.