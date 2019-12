Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, torna a parlare dopo le tante voci che si sono rincorse nelle scorse settimane, quando il giocatore era volato in Spagna per curarsi e ha posticipato al 2020 il suo rientro in campo: "Sto lavorando da solo, però bene dai. Sto cercando di approfittare di questi giorni per rientrare con la squadra e non saltare più nessuna gara. Mi sento molto meglio. Ho lavorato tanto", confida al canale ufficiale Atalanta.it.



NATALE A BERGAMO- "Abbiamo fatto una cosa nuova passando il Natale a Bergamo, è stato un mese un po' diverso. Siamo stati bene, l'importante è essere in famiglia, ovunque tu vada. Anche la mia famiglia ha passato un bel Natale qui a Bergamo, adesso bisogna aspettare questo nuovo anno sperando sia meglio di queste ultime settimane".



INCUBO- "L'Atalanta mi è mancata tantissimo. A volte mi veniva l'ansia di guardare le partite e vedere che non c'ero e non potevo far nulla, ho fatto fatica. Stavo male a vedere i miei compagni in tv, i bambini mi aiutavano a distrarmi un po'. Adesso ho tanta voglia di tornare e ricominciare a giocare, da tanto tempo non accade. Mi passerà quando sarò in campo, dopo questo incubo. Adesso mi preparo per rientrare più forte di prima".