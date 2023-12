L'Atalanta riprende i lavori agli ordini di Gasperini. Alla ripresa dei lavori post-pausa di Natale erano tutti presenti in gruppo, compreso il difensore Sead Kolasinac che era stato chiamato fuori nel finale della partita poi persa sul campo del Bologna per evitare rischi e a titolo precauzionale, così da preservarlo al meglio.



Assenti dal gruppo due difensori, i centrali Rafael Toloi e Jose Luis Palomino, così come El Bilal Toure: per questi è stata invece una seduta all'insegna del lavoro differenziato ed individuale.