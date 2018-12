L’avventura dell'argentino Emiliano Rigoni all'Atalanta dovrebbe essere già finita: il fantasista è rimasto fuori dai convocati per il match del Mapei Stadium di domani contro il Sassuolo per scelta tecnica, come già accaduto nel match con la Juventus. Il classe '93, approdato in nerazzurro durante l'ultima estate, non presenta alcun problema fisico ma è stato ancora una volta lasciato fuori dal tecnico Gian Piero Gasperini.



RITORNO IN RUSSIA - Prende sempre più piede l’ipotesi secondo cui l’argentino lascerà l club bergamasco già durante la sessione invernale di mercato: per lui si prospetta un clamoroso ritorno allo Zenit San Pietroburgo che lo aveva fatto partire con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro per l'Atalanta.