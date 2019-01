È arrivata al capolinea la storia d'amore tra l'Atalanta ed Emiliano Rigoni. Come riporta Sky Sport, l'argentino non tornerà in Italia dopo le ferie, ma è partito con direzione Russia. Lo Zenit San Pietroburgo, club proprietario del suo cartellino, ne valuterà ora il futuro, con il River Plate che spinge per averlo in prestito.