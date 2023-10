Il suo contratto con l'Atalanta scadrà il 30 giungo 2024, e quindi già da febbraio Luis Muriel sarà libero di trattare a parametro zero per una nuova squadra per la prossima stagione. Eppure, riporta la Gazzetta dello sport, sebbene il rinnovo sia ancora lontano, non è da escludere che il giocatore voglia comunque continuare la sua avventura a Bergamo spingendo per un prolungamento.