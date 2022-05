Dopo il lunedì di riposo concesso da mister Gasperini, l'Atalanta torna ad allenarsi a Zingonia in vista della gara di sabato sera (ore 20.45) al Gewiss Stadium contro l'Empoli. La Dea potrà solo vincere o pareggiare per sperare nell'Europa League o nella Conference, ma sempre con un occhio al risultato della Roma (che giocherà 24 ore prima col Toro) e della Fiorentina (in contemporanea con la Juve).



Preoccupano e saranno da valutare le condizioni di Muriel, che durante la sfida con il Milan ha avvertito dolore al ginocchio sinistro. Il tecnico di Grugliasco spera anche in un ritorno in extremis dell'esterno Pezzella, sotto osservazione per la distrazione all'adduttore, ma il suo rientro è difficile. Gli assenti certi sono invece capitan Toloi per infortunio, Ilicic per problemi personali e Malinovskyi per squalifica.