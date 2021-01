Dopo un giorno di riposo, l'Atalanta si è data appuntamento a Zingonia questo pomeriggio per prendere parte all'allenamento di avvicinamento in vista dei quarti di Coppa Italia contro la Lazio, mercoledì alle 17.45 al Gewiss Stadium.

Mario Pasalic, che ha avuto una ricaduta dopo la ripresa post intervento, continua a lavorare a parte e ad essere indisponibile.



HATEBOER OUT- Ma ciò che preoccupa di più il tecnico di Grugliasco è l'infortunio di Hans Hateboer, nel giorno in cui il suo vice Depaoli è in dirittura d'arrivo a Benevento: l'esterno destro è uscito anzitempo dal match contro il Milan per un fastidio al piede sinistro. Purtroppo non si è ripreso e oggi, come riferisce Atalanta.it, ha svolto lavoro differenziato dopo i controlli del caso: ora bisognerà capire come i medici sceglieranno di procedere valutata l'entità dell'infortunio. Nel frattempo domani è in programma un altro allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.