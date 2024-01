Atalanta, ripresa verso la Lazio: Koopmeiners e Hien ce la fanno? Le ultime

Giorni di attesa in casa Atalanta per il big match con la Lazio. Domenica alle 18 al Gewiss Stadium, vietata la trasferta ai tifosi biancocelesti, ci sarà uno scontro verità per i nerazzurri che ora hanno agguantato il quarto posto Champions. L'Europa più bella non è un obiettivo dichiarato, se non ironicamente e provocatoriamente da mister Gasperini, ma i bergamaschi ci credono.



Con una vittoria l'Atalanta non solo ristabilirebbe la parità negli scontri diretti ma andrebbe a +5 punti da Sarri, una mini fuga che potrebbe rivelarsi decisiva a fine maggio. Per tentare l'impresa però vorrebbe avere tutti i suoi uomini a disposizione, inclusi il tuttocampista olandese ricercato dalla Juve per l'estate e il nuovo acquisto dal Verona.



Entrambi si sono infortunati nella partitella al termine dell'allenamento una settimana fa: taglio alla caviglia sinistra per il trequartista che vale oltre 40 milioni, lesione muscolare di primo grado per lo svedese di 25 anni. Koopmeiners oggi ha svolto lavoro individuale, mentre Hien si è sottoposto a terapie: si valuta alla giornata ma al momento filtra ottimismo, soprattutto per l'olandese che finora ha perso solo due gare in Serie A.



Il tecnico nerazzurro, alla ripresa dei lavori a Zingonia dopo due giorni di riposo, ha diretto una seduta con attivazione in palestra per tutti e, a seguire per chi non ha giocato con l’Udinese, una partitella con l’Under 23 a cui lunedì è stata rinviata la gara col Renate per nebbia. Chi invece è stato impiegato per un buon minutaggio contro i friulani ha svolto una seduta in parte tecnico-tattica e in parte atletica.