Giovedì sera alle 21 al Gewiss Stadium arriva lo Sturm Graz per la gara di ritorno di Europa League. L'Atalanta ha ripreso oggi ad allenarsi con tutti a disposizione, eccetto gli infortunati di lungo corso Palomino e Touré.



Per una maglia da titolare in attacco si candida la coppia vincente e più in forma del momento, Scamacca-Lookman, supportata da Koopmeiners.